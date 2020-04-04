شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا: تلقينا 25 ألف طن من القمح الروسى كمساعدات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب فى سوريا، اليوم السبت، إن البلاد تلقت 25 ألف طن من القمح الروسى كمساعدات.
وأضافت المؤسسة، أن شحنة القمح وصلت لميناء اللاذقية ويتم الآن تفريغها واتباع إجراءات التطهير الوقائية.
وبدأ تطبيق قرار حظر تجوال المواطنين في جميع أنحاء سورية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة الـ 12 ظهراً حتى الساعة الـ 6 من صباح اليوم التالي.
وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا" كان الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا قرر أمس حظر تجوال المواطنين في جميع أنحاء سورية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة الـ 12 ظهراً حتى الساعة الـ 6 من صباح اليوم التالي اعتباراً من اليوم وحتى إشعار آخر.
وأصدرت وزارة الداخلية تعميما حول تنفيذ هذا الحظر من قبل عسكريي قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطة العسكرية والحواجز العسكرية والأمنية المقامة على الطرقات ضمن قطاعات المسؤولية بالتنسيق مع قادة شرطة المحافظات.
واستثنى القرار جميع الفعاليات المستثناة من تدابير حظر التجوال المشار إليها في التعميم رقم 375 تاريخ الـ 25 من الشهر الحالى وسوابقه.
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