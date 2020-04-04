شكرا لقرائتكم خبر عن دبى تشدد القيود على الحركة لمدة أسبوعين لاحتواء انتشار فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة أنباء الإمارات نقلا عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث إن دبى أعلنت تمديد التعقيم على مدار 24 ساعة لمدة أسبوعين اعتبارا من الساعة الثامنة مساء (1600 بتوقيت جرينتش) لاحتواء انتشار فيروس كورونا. وقالت الوكالة إن دبى قررت اتخاذ إجراءات مشددة لتقييد الحركة فى الإمارة وحذرت المخالفين من التعرض للمساءلة القانونية. وأضافت أن العمل سيستمر فى منافذ بيع الغذاء مثل الجمعيات والسوبر ماركت وكذلك الصيدليات وطلبات توصيل الطعام والدواء بصورة طبيعية. Advertisements وسجلت الإمارات ارتفاعا فى حالات الإصابة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالى للحالات إلى 1505 حالات.

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