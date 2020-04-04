شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تستقبل غدا أول شحنة من وسائل الحماية من كورونا قادمة من الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصل أول شحنة من وسائل الحماية من فيروس كورونا، غدا، الأحد إلى الجزائر العاصمة قادمة من الصين، بحسب رئاسة الحكومة الجزائرية.

وذكرت رئاسة الحكومة الجزائرية - في بيان اليوم السبت -أن هذه الشحنة تضم 5.8 مليون كمامة من نوع ثلاث طبقات و100 ألف كمامة مُرشحة من نوع "اف اف بي 2، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء عبد العزيز جراد ووزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد سيشهدان مراسم تسلم الشحنة.

وذكرت قناة سكاى نيوز العربية في خبر عاجل لها، أن وزارة الصحة الجزائرية، أعلنت تسجيل 80 إصابة و25 وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

Advertisements

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا إلى 1251 والوفيات إلى 130.

وفى وقت سابق أكدت وزارة الثقافة الجزائرية تجميد أنشطة الكيانات والمؤسسات الثقافية التابعة لها لحين إشعار آخر فى إطار الاجراءات التي اتخذتها الوزارة منذ بداية ظهور فيروس كورونا، وأفاد بيان للوزارة على موقعه الالكتروني اليوم السبت إنه "تم إعلام كل المسؤولين عم الكيانات والمؤسسات الثقافية التابعة للوزارة في كل المجالات الثقافية بما فيها قطاع السينما بتجميد أنشطتهم إلى إشعار آخر وذلك في اطار الاجراءات التي اتخذتها الوزارة منذ بداية ظهور فيروس كورونا".