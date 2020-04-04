شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تنفذ مشروع الإمداد المائى فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة للمملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة ، وفق واس.

واستفاد من خدمات قسم الرعاية التكاملية 2,128 يمنى، وعيادة التحصين 4 يمنيين، وعيادة الجراحة والتضميد 148يمنيا، وعيادة التغذية العلاجية 28 يمنيا وعيادة الصحة الإنجابية 125 يمنيا، وعيادة التوعية والتثقيف 394يمنيا، وقسم الإحالة الطبية مستفيد واحد. كما أجرى الفحص المخبري لـ 1,740 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ 1,973 مريضًا، واستقبل قسم التنويم 5 مستفيدين، وراجع قسم تخطيط القلب 4 مستفيدين، وعيادة نقل الدم 9 مستفيدين، وعيادة الرعاية الصحية 800 مستفيد، وعيادة التوليد 5 مستفيدات.

كما واصل المركز تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة. وجرى خلال الفترة من 28 مارس إلى 2 إبريل 2020م ضخ 60,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 83,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 6,500 فرد.

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وواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

ويجرى خلال الفترة من 28 مارس حتى 12 إبريل 2020م ضخ 296,000 لتر مياه صحية للخزانات، وضخ 330,000 لتر مياه الاستخدام للخزانات، وشفط مياه الصرف الصحي، ورفع المخلفات من المخيمات، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض، حيث بلغ عدد المستفيدين من المشروع 4,614 فردًا.

يأتي هذا المشروع في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.