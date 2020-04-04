الصحة الفرنسية: ارتفاع عدد حالات الإصابات الحرجة بفيروس كورونا إلى 6662

ونشرت السلطات الفرنسية لأول مرة إحصائيات بخصوص عدد الوفيات نتيجة الاصابة بفيروس كورونا المستجد فى منطقة سين يان دونى، وهو ما تم وصفه بـ"كارثة غير مسبوقة"، ففى الفترة ما بين21 و27 مارس فقط ارتفعت معدلات الوفاة لأكثر من 63% بالمقارنة مع الاسبوع الذى سبقه.

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وقالت الصحيفة ان ما تم احصائهة هو كارثة غير مسبوقة وانفجار حقيقى، فمنطقة سين سان دونى تعتبر هى الاكثر فقرا ضمن مناطق العاصمة الفرنسية باريس.

وسجلت العديد من الإدارات الفرنسية المتضررة بشدة من الوباء زيادة حادة في الوفيات، وفقا للأرقام المنشورة من قبل معهد INSEE، فقد بلغت الزيادة 32٪ في باريس و 47٪ في قسم فال واز المجاورة لها.

وقال مسئولى قطاع الجنازات فى فرنسا، لم نشهد مثل هذه الحالات فهى تعدت حتى الموجة الحارة عام 2003 التى خلفت ضحايا كثيرة".

ومن جانبها قالت وزارة الصحة الفرنسية ، إن عدد الأشخاص الذين توفوا جراء فيروس كورونا في فرنسا ارتفع 61 في المئة إلى 6507 أشخاص خلال يومين بعد ضم بيانات من دور المسنين، كما قفزت حالات الإصابة المؤكدة بهذا المرض 44 في المئة إلى 82165 حالة مما يجعل فرنسا خامس دولة تعلن عدد حالات أكثر من الصين.