شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة مغربية تقضى بالحبس سنة لسلفى احتج على إغلاق المساجد بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت محكمة مغربية السلفى أبو النعيم، بسنة حبس وغرامة 2000 درهم، على خلفية احتجاجه على قرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، القاضى بإغلاق المساجد تفاديا لانتشار فيروس كورونا.

وقالت وسائل إعلام مغربية إن النيابة العامة قد قررت متابعة المتهم أبو النعيم، فى حالة اعتقال، من أجل تهم جنح تتعلق بالعصيان، والتحريض على الكراهية وإهانة هيئة منظمة، وايداعه السجن المحلى.

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وأفادت بيانات صادرة عن وزارة الصحة المغربية السبت، بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المغرب وصل إلى 858 حالة، بزيادة 14 حالة جديدة. ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 3212 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وأما عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في المغرب، فقد وصل إلى 62 حالة، وعدد الوفيات إلى 50.

وأهابت وزارة الصحة فى بيان، بالمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية.