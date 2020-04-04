شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن"أوبك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ـ "أوبك " هى منظمة تضم فى عضويتها الدول المصدرة للنفط.

ـ تأسست أوبك عام 1960 من خمس دول أعضاء هم المملكة العربية السعودية وإيران والعراق والكويت وفنزويلا.

ـ تمتلك الدول الأعضاء في هذه المنظمة 40% من الناتج العالمي و70% من الاحتياطي العالمي للنفط.

ـ الأعضاء حاليا هم الجزائر وأنجولا والإكوادور وغينيا الاستوائية والجابون وإيران والعراق والكويت وليبيا ونيجيريا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وفنزويلا وكانت قطر ضمن المجموعة حتى الأول من يناير الماضى.

Advertisements

ـ ترسل كل دولة مندوبا أو أكثر لحضور اجتماعات "أوبك" ولا يكتمل النصاب القانوني إلا بثلثي الأعضاء .

ـ الإجماع شرط أساسى للتصويت على القرارت النافذة فى المنظمة.

ـ يجوز للدول الأخرى المشاركة فى الاجتماعات بصفتها "مراقبة" عند السماح لها بذلك، مثل "أوبك +" ويضم دولا مثل روسيا

ـ سبق أن تم الاتفاق من خلال أوبك بلس على خفض إمدادات النفط بمقدار 1.2مليون برميل يوميا بداية من شهر يناير الماضى وذلك من أجل أحداث التوازن في أسواق النفط.

ـ وتعقد اجتماعات أوبك لمناقشه الأحداث الطارئة والتي تؤتر بدورها على أسواق النفط.