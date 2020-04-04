شكرا لقرائتكم خبر عن مغربى مشتبه فى إصابته بكورونا يرفض إجراء الفحص ويهدد بالانتحار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حاول مواطن مغربى يخضع للحجر الصحى المنزلى داخل مسكنه الانتحار، بإلقاء نفسه من أعلى المنزل الذى يسكنه وسط حى شعبى يسمى محليا بـ"ادير ايدك" بمدينة العيون بالمغرب.

وتعود تفاصيل القضية، إلى أن المشتبه فيه بالإصابة بفيروس كورونا أعلن رفضه الامتثال لتعليمات الفريق الطبى بشأن أخذ عينات لإرسالها لمعهد باستور بالدار البيضاء مهددا بالانتحار في حال ما تم الاقتراب منه.

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وأشارت تقارير إعلامية مغربية، السبت، إلى أن المواطن المغربى كان ضمن لائحة أسماء المخالطين لأحد المصابين وصاحب اول حالة مؤكدة لفيروس كورونا بجهة العيون الساقية الحمرا في المغرب.

ويتواجد المواطن المغربى داخل غرف العزل الصحي بالمركز الاستشفائي الحسن بن المهدي من أجل تلقي العلاجات الضرورية.

ويذكر بأن منطقة العيون الساقية الحمراء في المغرب قد سجلت أربع حالات مؤكد لفيروس كورونا المستجد، وتوجد الحالات الأربع المسجلة بمدينة بوجدور ويتعلق الأمر بمواطن وسيدتين إضافة إلى طبيب صاحب عيادة خاصة بمدينة بوجدور ومتعاقد مع المستشفى الإقليمي لبوجدور.