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جثمان طبيب سودانى توفى بكورونا فى لندن يُنقل إلى الخرطوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار الخرطوم مساء اليوم السبت، طائرة خاصة تُقل جثمان طبيب سودانى يُدعى عادل الطيار، توفى في المملكة المتحدة إثر اصابته بفيروس المستجد.

وكان وزير الصحة السوداني الدكتور أكرم التوم، ونقيب أطباء السودان الدكتور أحمد عبدالله الشيخ، وأقرباء المتوفى في استقبال الجثمان بالمطار.

وقال وزير الصحة السوداني - في تصريح صحفي بمطار الخرطوم - إن استقبال الجثمان لا يُعد تجاوزا لقرار إغلاق المطار، باعتبار أن القرار يشمل الأشخاص الأحياء، لكن بشأن الجثمان جرى التعاون مع السلطات البريطانية ونقابة الأطباء السودانية، حيث تمت الإجراءات اللازمة بحيث لا ينتقل الفيروس داخل الطائرة أو إلى البلد الذي سيوارى فيه الجثمان.

وأضاف "الأسرة والنقابة قررت أن تعيد جثمان الدكتور عادل الطيار إلى السودان، ومن المؤكد أن هذا الإجراء لا يشكل خطرا، لكنه يشكل عبئا على الأسرة، كما يعود الأمر كذلك إلى إمكانيات الطائرات التي تقبل بهذا الإجراء".  

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