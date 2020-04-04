شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل إمارة الرياض : الإمارة تواصل استقبال طلبات المواطنين والمقيمين إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وكيل إمارة الرياض بالمملكة العربية السعودية، الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديرى، أنه تنفيذاً لتوجيهات ومتابعة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، تواصل الإماراة استقبال طلبات المواطنين والمقيمين بالمنطقة عن بعد عبر منصاتها الإلكترونية، مشيراً إلى إنجاز أكثر من 1100 عملية إلكترونية خلال الأربعة أيام عمل الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، جاء ذلك خلال اطلاعه أول أمس على تقارير الإدارة العامة لتقنية المعلومات بإمارة المنطقة وإحصائيات العمل عن بعد.

وأشار الدكتور السديرى إلى إمكانية التواصل والتقديم على أمير منطقة الرياض و نائبه عبر المجلس الإلكتروني الذى يحاكي مجلس استقبال المواطنين، مبينا أنه واستكمالاً للخدمات الإلكترونية يمكن التقديم لطلبات السجناء وتملك العقار والتعديات وكذلك الاستدعاء الإلكتروني .