شكرا لقرائتكم خبر عن 300 سلة غذائية لأسر السجناء بجازان فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، اتفاقية مع أحد الأسواق المتخصصة لتأمين 300 سلة غذائية لأسر النزلاء والنزيلات بسجون المنطقة، بمبلغ إجمالي وصل إلى 90.000 ريال، وذلك مساهمة من اللجنة فى التخفيف من معاناة تلك الأسر.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت رئيسة القسم النسائى باللجنة عائشة بنت شاكر الزكري أن صرف السلال يتم بموجب كوبونات( قيمة كل منها 300 ريال)، إلى جانب 10% إضافية تبرعاً من إدارة الأسواق تقديراً منهم لأوضاع هذه الأسر وبما يتيح لهم حرية اختيار الأصناف المناسبة، مشيرة إلى استمرار اللجنة في التواصل مع الأسر عبر البدائل الإلكترونية لبحث حالتهم وتقديم الخدمات، ومتابعة قضايا عائليهم النزلاء لدى الجهات المختصة بالمنطقة.

وفى سياق أخر، نفذت الفرق الرقابية فرع وزارة التجارة بمنطقة جازان 1969 جولة رقابية خلال الـ ٢٠ يوماً الماضية.

وشملت الجولات مدينة جيزان والمحافظات والمراكز التابعة لها، للتحقق من وفرة السلع والمخزون في الأسواق ومنافذ البيع، حيث باشر فرع الوزارة 2089 بلاغًا وشكوي في المغالاة في أسعار المنتجات المعروضة، وتم العمل على معالجتها وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وذلك خلال الأسبوعين الماضيين.