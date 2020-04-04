شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: 122 إصابة جديدة بفيروس كورونا بإجمالى 883 حالة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، تسجيل 122 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، لترتفع حصيلة الإصابة إلى 883 حالة.
وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ 3304 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، ووصل عدد المتعافين من الفيروس 65 حالة، وعدد الوفيات 58.
وأهابت (الصحة المغربية) بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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