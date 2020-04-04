شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 1251 شخصا و130 وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار اليوم السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس الكورونا بالبلاد إلى 1251 حالة إصابة، و130 وفاة.

وقال فورار - في تصريح صحفي اليوم - إنه جرى تسجيل 80 إصابة جديدة، و25 وفاة جديدة اليوم جراء الإصابة بفيروس كورونا بينما بلغ اجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 90 حالة.

يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وجرى فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

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وفرضت السلطات الجزائرية - منذ 24 مارس الماضي - حجرا منزليا جزئيا على الجزائر العاصمة من 7 مساء حتى 7 صباحا، بالإضافة إلى حجر كامل على ولاية البليدة المجاورة للعاصمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأصدر رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد - في 27 مارس الماضي - مرسوما يتضمن توسيع إجراءات الحجر المنزلي الجزئي الى 9 ولايات، هي باتنة، تيزي وزو ، سطيف ، قسنطينة، المدية، وهران، بومرداس ، الوادي و تيبازة، للوقاية من انتشار فيروس كورونا، قبل أن يصدر أمس الأول الأربعاء قرارا جديدا بفرض الحجر الجزئي في 4 ولايات جديدة هي بجاية وبرج بوعريرج وعين الدفلى ومستغانم