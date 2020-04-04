شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 1251 شخصا و130 وفاة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار اليوم السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس الكورونا بالبلاد إلى 1251 حالة إصابة، و130 وفاة.
وقال فورار - في تصريح صحفي اليوم - إنه جرى تسجيل 80 إصابة جديدة، و25 وفاة جديدة اليوم جراء الإصابة بفيروس كورونا بينما بلغ اجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 90 حالة.
يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وجرى فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.
وفرضت السلطات الجزائرية - منذ 24 مارس الماضي - حجرا منزليا جزئيا على الجزائر العاصمة من 7 مساء حتى 7 صباحا، بالإضافة إلى حجر كامل على ولاية البليدة المجاورة للعاصمة لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأصدر رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد - في 27 مارس الماضي - مرسوما يتضمن توسيع إجراءات الحجر المنزلي الجزئي الى 9 ولايات، هي باتنة، تيزي وزو ، سطيف ، قسنطينة، المدية، وهران، بومرداس ، الوادي و تيبازة، للوقاية من انتشار فيروس كورونا، قبل أن يصدر أمس الأول الأربعاء قرارا جديدا بفرض الحجر الجزئي في 4 ولايات جديدة هي بجاية وبرج بوعريرج وعين الدفلى ومستغانم
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 1251 شخصا و130 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.