دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع LG تطلق جهاز تلفاز CX OLED بحجم 48 إنش وسعر 1500 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلقت شركة LG أحدث إصدارات الشركة من أجهزة التلفاز CX OLED الذي يأتي بحجم 48 إنش، والذي يدعم المستخدمين بتجربة مميزة قي الألعاب ومحتوى الفيديو مع سعر 1500 دولار.

يعد جهاز CX OLED أصغر إصدارات LG المميزة من أجهزة OLED، والذي يتوفر لاحقاً قي 11 من شهر مايو في سوق المملكة المتحدة.

قدمت شركة LG سلسلة أجهزة تلفاز LG G9 OLED بتصميم مميز وألوان غامرة، مع آداء وصوتيات مميزة، إلا أن هذه السلسلة جاءت بمستوى تسعير مرتفع، ولا تختلف الإصدارات الجديدة، حيث قدمت الشركة جهاز CX OLED بحجم صغير وسعر مرتفع.

من جانب أخر جاءت سلسلة أجهزة تلفاز B بسعر جيد إلا أن جهاز BX OLED بحجم 55 إنش، لا يختلف بشكل كبير عن مستوى تسعير جهاز CX OLED.

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ولقد قدمت شركة سامسونج جهاز تلفاز QLED TV بحجم 49 إنش للأسواق بسعر 1099 دولار، وعلى الرغم أن شاشات QLED لا تحاكي شاشات OLED في جودة الصورة، إلا أن الفارق في مستوى التسعير واضح.

ومن المقرر أن تتوفر شاشة LG CX OLED في 11 من مايو في سوق المملكة المتحدة، بينما ينطلق الإصدار الأكبر بحجم 55 إنش 1799 جنيه إسترليني، كما يأتي الجهاز المميز بحجم 65 إنش بسعر 2799 جنيه إسترليني، على أن تتوفر هذه الإصدارات في 6 من شهر أبريل، وينطلق الإصدار المميز بحجم 77 إنش بسعر 4999 جنيه إسترليني في 4 من مايو.

المصدر

هذا الموضوع LG تطلق جهاز تلفاز CX OLED بحجم 48 إنش وسعر 1500 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.