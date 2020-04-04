مقتل إرهابي من "ي ب ك" بنيران النظام السوري في الحسكة

أنقرة / الخليج 365

قتل إرهابي بصفوف تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" وأصيب آخر بجروح، السبت، جراء إطلاق النار عليهما من قبل قوات النظام السوري في مدينة القامشلي، بمحافظة الحسكة شمال شرقي البلاد، لأسباب مجهولة.



وأفادت مصادر محلية للأناضول، أن قوات النظام في القاملشي، أطلقت النيران على مركبة تابعة للتنظيم الإرهابي بالمنطقة، ما أسفر عن مقتل مسلح وإصابة آخر.



وأكدت أن مسلحي "ي ب ك" أغلقوا مداخل مدينة القاملشي ومخارجها، بعد مقتل أحد الإرهابيين في إطلاق النار.



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فيما أرسلت القوات الروسية تعزيزات عسكرية إلى المنطقة لتهدئة الوضع الذي لا يزال متوترا.



يجدر بالذكر أن "ي ب ك/ بي كا كا" والنظام السوري، يشتركان في إدارة محافظة الحسكة، حيث يسيطر النظام على جبل الكوكب وسط المحافظة، والمربع الأمني بالمدينة، واللواء 156.



أما في مركز مدينة القاملشي، فلدى النظام مطار، ولواء، وفرقة أمنية.

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