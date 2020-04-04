الجيش اليمني يعلن مقتل 25 حوثيا في معارك غربي مأرب

اليمن/ مبارك محمد / الخليج 365

أعلن الجيش اليمني، السبت، مقتل أكثر من 25 من مسلحي جماعة الحوثي في معارك بمديرية صرواح، غربي محافظة مأرب (شرق).

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، عن مصدر عسكري لم تسمه، أن "قوات الجيش استدرجت مجاميع من مليشيات الحوثي، إلى كمين محكم بأحد الشعاب في جبهة صرواح، قبل أن تطوقهم وتمطرهم بالنيران وقذائف المدفعية".

ولفت إلى أن "الكمين أسفر عن مقتل أكثر من 25 حوثيا وجرح آخرين، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار".

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ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الحوثيين حول ما ذكره الجيش.

ومؤخرا اشتدت حدة المعارك في جبهة صرواح بمحافظة مأرب، عقب التقدمات التي أحرزها الحوثيون في مديرية نهم شرقي صنعاء ومحافظة الجوف المحاذية للسعودية.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت "أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم"، وفقا للأمم المتحدة.

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