العراق.. وفاتان بكورونا ترفعان الإجمالي إلى 56

بغداد/علي جواد/الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة العراقية، السبت، ارتفاع الوفيات بفيروس "كورونا" إلى 56 بعد تسجيل حالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، وصّل الخليج 365، نسخة منه: "مختبرات وزارة الصحة سجلت اليوم حالتي وفاة و58 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأوضح البيان أن "حالتي الوفاة سجلتا في البصرة (جنوب) وبغداد (العاصمة)، والإصابات سجلت في بغداد 3 ، والبصرة 9، والنجف 34، والسليمانية 4، وأربيل 6، وديالى (شرق) واحدة، والمثنى (جنوب) واحدة".

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وأشار البيان إلى أن "إجمالي الإصابات 878، بينهم 56 وفاة، و259 حالة تعافي".

ولمنع تفشي الفيروس، اتخذ العراق تدابير عديدة، منها: حظر التجول، تعطيل الدراسة، إغلاق الأماكن العامة، كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد، ووقف الرحلات الجوية.

ويسري حظر للتجوال في العراق حتى 11 نيسان/أبريل الجاري لاحتواء تفشي الفيروس.وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و162 ألفا، توفي منهم أكثر من 62 ألفا، فيما تعافى ما يزيد عن 241 ألفا، حسب موقع "Worldometer".

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