الجزائر.. 25 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 130

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

أعلنت الجزائر، السبت، ارتفاع إجمالي وفيات فيروس كورونا إلى 130، إثر تسجيل 25 وفاة جديدة في البلاد.

وقال الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة، جمال فورار، في الإيجاز اليومي، إنه تم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة "تسجيل 25 حالة وفاة، و80 إصابة مؤكدة بالفيروس".

وأوضح أن ذلك يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 130 وفاة من بين 1251 إصابة.

وأوضح فورار أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 90 شخصا من بين العدد الإجمالي للمصابين.

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وحسب فورار، "هناك 626 من بين المصابين يخضعون حاليا للعلاج بدواء كلوروكين".

والأربعاء، أعلنت الحكومة الجزائرية تمديد حظر التجوال الليلي بسبب الفيروس إلى 4 محافظات جديدة، ليرتفع إجمالي المحافظات التي شملها القرار إلى 14، وعزل البليدة التي تعد بؤرة الوباء.

كما أعلنت، في بيان، أن التدابير السابقة إلى جانب تجميد كافة النشاطات الرياضية والسياسية والاجتماعية وتعليق الدراسة، تم تمديدها إلى غاية 19 أبريل/نيسان الجاري.

والثلاثاء، استبعد الرئيس عبد المجيد تبون، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، اللجوء إلى الحجر الصحي الشامل لكل ولايات البلاد (48 ولاية) في الوقت الحالي، تجنبا لتجميد نشاط المؤسسات وكذلك مشاكل التموين.وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و162 ألفا، توفي منهم أكثر من 62 ألفا، فيما تعافى ما يزيد عن 241 ألفا، حسب موقع "Worldometer".

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