الإمارات.. 241 إصابة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 1505

الخليج 365

ارتفعت إصابات فيروس "كورونا" في الإمارات، السبت، إلى 1505، إثر تسجيل 241 حالة جديدة، وفق بيان لوزارة الصحة.

وقالت الوزارة: "ارتفعت الوفيات إلى 10، إثر وفاة جديدة سجلت لمصاب من الجنسية العربية (لم تحددها) يبلغ من العمر 53 عاما، وكان يعاني من مرض مزمن وقصور في القلب".

وأشارت إلى شفاء 17 حالة جديدة ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 125 حالة، محسوبون ضمن العدد الكلي للإصابات.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و159 ألفا، توفي منهم أكثر من 62 ألفا، فيما تعافى ما يزيد عن 241 ألفا، حسب موقع "Worldometer".

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