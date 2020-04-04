قتيل و6 جرحى في تفجير جنوبي الصومال

مقديشو/ نور جيدي/ الخليج 365
سقط قتيل و6 جرحى، مساء السبت، في تفجير استهدف مقهى شعبيًا بمدينة جوهر جنوبي الصومال، بحسب مسؤول محلي.
وقال محمد نور، وهو مسؤول محلي، للأناضول: "قتل شخص، وأصيب 6 آخرون بجروح متفاوتة، جراء انفجار لغم أرضي كان مزروعًا بجانب مقهى شعبي في مدينة جوهر بإقليم شبيلى السفلى".
ولم تعلن أية جهة على الفور مسؤوليتها عن التفجير، لكن أصابع الاتهام عادة ما توجه إلى حركة "الشباب المتمردة"، التي تقاتل الحكومة منذ سنوات، وغالبًا ما تتبنى مثل هذه الهجمات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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