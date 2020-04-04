"الإغاثة التركية" تلبي نداء إغاثة 42 يتيما في إدلب

إدلب / الخليج 365
قدمت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية، السبت، مساعدات إنسانية ونقدية، لـ 42 يتيما في مدينة إدلب، شمالي سوريا.
وقالت الهيئة في بيان: "أحمد محمد دبيبي، أحد سكان محافظة إدلب، وجدّ أحد الأيتام، دعانا إلى مساعدة 42 يتيما يقيمون مع أمهاتهم وأجدادهم بعدما فقدوا آباءهم في الحرب".
وأكد البيان أن "الهيئة سارعت إلى إغاثة الأيتام، عبر توفير الاحتياجات الأساسية لهم مثل الأغذية ومواد التنظيف، إلى جانب الألعاب، ومساعدات نقدية لأمهاتهم".
وشدد على أن "هيئة الإغاثة، ستواصل مد يد العون إلى الأيتام والمحتاجين لمساعدتهم في سوريا".
ومنذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، تنفذ هيئة الإغاثة التركية أعمالها الإنسانية في شتى مناطق سوريا، وتقدم لهم المساعدات الإنسانية.
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