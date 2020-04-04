كورونا.. قطر توزع مساعدات غذائية على عائلات في غزة

غزة / محمد ماجد / الخليج 365



وزعت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، السبت، طرودا غذائية على مئات العائلات المستورة والمتعففة في القطاع، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس اللجنة القطرية السفير محمد العمادي، في بيان، إن اللجنة "بالتنسيق مع صندوق قطر للتنمية (معني بالتنمية الدولية والمساعدات الخارجية لدولة قطر) وزعت السبت، طرودا غذائية على مئات الأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة".

وأوضح العمادي أن العملية "تمت من خلال الإدارة العامة للجان الزكاة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، لتستفيد منها مئات الأسر المصنفة ضمن كشوفات الوزارة على أنها الأشد فقرا، وبحاجة للمساعدة العاجلة".

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وأشار إلى أن "المساعدات تأتي ضمن منحة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، لقطاع غزة بقيمة 150 مليون دولار، التي تشمل تقديم مساعدات عاجلة لأهالي القطاع لمواجهة تفشي كورونا".

وشهد القطاع تسجيل 12 إصابة بالفيروس، حتى السبت، تماثل للشفاء 5 منها.

وفي 22 مارس/ آذار الماضي، أعلنت وكالة الأنباء القطرية أن أمير البلاد أمر بتقديم دعم مالي إلى القطاع بقيمة 150 مليون دولار، يتم صرفه على مدى 6 أشهر.

وتفرض إسرائيل حصارا على سكان غزة، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، منذ فوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية، يناير/ كانون الثاني 2006، وشددته في العام التالي، إثر سيطرة الحركة على القطاع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.