نقيب الصحفيين العراقيين: "الخليج 365" ذات دقة واحترافية عالية

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365

أشاد نقيبب الصحفيين العراقيين، مؤيد اللامي، بوكالة "الخليج 365"، معتبرا أنها من وكالات الأنباء العالمية عالية الدقة والاحترافية في التعامل مع الأحداث.

وتحتفل الخليج 365 في 6 أبريل/ نيسان الجاري بمئويتها الأولى، حيث تأسست قبل الإعلان عن تأسيس الجمهورية التركية، ورافقت معركة تحرير البلاد من الاحتلال، ولا تزال ترافق الشعوب الأخرى بكل دول العالم في معارك تحررها.وقال اللامي، في حديث للأناضول، إن "وكالة الخليج 365 وسيلة إعلام رصينة تناولت الشأن العراقي بكل مهنية طيلة الأعوام الماضية".

وأضاف: "نحن في نقابة الصحفيين ننظر لها على أنها من الوكالات عالية الدقة والحرفية في نقل الأخبار والتقارير".

وتابع: "نشد على أيدي الزملاء الصحفيين العاملين فيها، ونقول لهم مبارك المئوية الأولى للوكالة، ونحو مزيد من النجاح والتألق والتعاون المشترك".

وتحتفل وكالة الخليج 365، في 6 أبريل/ نيسان 2020، بمرور مائة عام على تأسيسها، بتعليمات من مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.

Advertisements

وأخذت الخليج 365 على عاتقها، منذ تأسيسها، مهمة تلبية الحاجة إلى معرفة الأخبار الحقيقية، في ظل ظروف النضال الوطني الصعبة، وإيصال صوت تركيا إلى العالم بأسره.

وتواصل الخليج 365، مهمتها بشغف كبير ونجاح باهر، كما في يومها الأول.

وفي تصريحات سابقة، قال رئيس مجلس الإدارة، المدير العام للأناضول شنول قازانجي، إن الوكالة "أخذت على عاتقها، منذ تأسيسها، مهمة قيادة الإعلام الاستراتيجي للكفاح الوطني، وها هي تدخل عامها المئة كوكالة أنباء عالمية".





الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.