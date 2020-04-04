اليمن.. انفجار يستهدف رتلًا عسكريًا سعوديًا في عدن

اليمن/ عزيز الأحمدي/ الخليج 365
استهدف مجهولون، السبت، رتلًا عسكريًا للقوات السعودية في محافظة عدن جنوبي اليمن، بحسب شهود عيان.
وقال الشهود للأناضول، إن انفجارًا "يُرجح أنه بواسطة عبوة ناسفة" استهدف رتلًا عسكريًا للقوات السعودية، في مدينة البريقا غرب مدينة عدن (العاصمة المؤقتة)؛ ما أدى إلى تضرر إحدى المركبات العسكرية".
وأوضحوا أن الرتل كان في طريقه إلى مقر قيادة التحالف العربي في مدينة البريقا، وأن قوات من "الحزام الأمني"، المدعومة من الإمارات، انتشرت في المكان عقب الانفجار.
ولم يُعرف على الفور إن كان قد وقع خسائر بشرية في القوات السعودية من عدمه، ولم يتسن الحصول على تعقيب من قيادة التحالف.
ومنذ عام 2015، تقود السعودية تحالفًا عسكريًا عربيًا يدعم القوات الموالية للحكومة اليمنية، في مواجهة قوات الحوثيين، المدعومة من إيران، والمسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء جنوب المملكة منذ 2014.
وتشهد عدن نفوذًا متزايدًا للقوات السعودية منذ توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، أوائل نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، ما تسبب في توتر مع قوات "الحزام الأمني"، التي ترفض الانسحاب من المنشآت الحكومية لصالح قوات سعودية وأخرى محلية موالية لها.
ووصلت إلى عدن، الخميس الماضي، دفعة جديدة من قوات محلية، هي الخامسة من نوعها، بعد تلقيها تدريبات مكثفة في السعودية، تمهيدًا للتمركز في المباني والمنشآت الحكومية، ضمن اتفاق الرياض.
وتم التوصل إلى الاتفاق عقب قتال شرس بدأ في عدن مطلع أغسطس/آب 2019، بين القوات الحكومية ومسلحي المجلس الانتقالي، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، وانتهى بطرد الحكومة، التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثانٍ عليها، بعد انقلاب جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبوظبي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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