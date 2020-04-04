فلسطين.. 5 إصابات بكورونا ترفع الحصيلة إلى 210

أيسر العيس/الخليج 365
أعلنت الحكومة الفلسطينية، السبت، ارتفاع إصابات فيروس كورونا، إلى 210.
وقالت الحكومة، في بيان، إنها "سجلت 5 إصابات جديدة في محافظتي الخليل (جنوب) ورام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة".
وأضافت: "بتسجيل هذه الإصابات ترتفع إحصائية كورونا في الأراضي الفلسطينية إلى 210، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة".
والخميس، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوما بتمديد حالة الطوارئ 30 يوما، في إطار الإجراءات المتخذة لمكافحة تفشي الفيروس.
وحتى عصر السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و140 ألفا، توفي منهم أكثر من 61 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 236 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".
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