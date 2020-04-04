قيادي بـ"التحرير" الفلسطينية: "الخليج 365" تدافع عن شعبنا

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

أشاد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، بوكالة الخليج 365، وبمصداقيتها.

وقال أبو يوسف إن الوكالة "نقلت حقيقة ما يجري في العالم وفي فلسطين خاصة بمصداقية وأمانة كاملة".

وأشار إلى أن "الخليج 365" دافعت عن حقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت إلى أن خدمة الخليج 365 الإخبارية "بات يستند إليها كمصدر موثوق"، مثمنا دورها في تغطية الشؤون العربية والفلسطينية.

وقدّم القيادي الفلسطيني، التهنئة لإدارة الوكالة والعاملين فيها بمناسبة الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيسها.

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وأضاف "الخليج 365 استطاعت أن تكون مصدرا هاما للأخبار، ومنافسة عديد وسائل الإعلام العالمية".

وتحتفل وكالة الخليج 365، في 6 أبريل/ نيسان 2020، بمرور مائة عام على تأسيسها، بتعليمات من مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.

وأخذت الخليج 365 على عاتقها، منذ تأسيسها، مهمة تلبية الحاجة إلى معرفة الأخبار الحقيقية، في ظل ظروف النضال الوطني الصعبة، وإيصال صوت تركيا إلى العالم بأسره.

وتواصل الخليج 365، مهمتها بشغف كبير ونجاح باهر، كما في يومها الأول.

وفي تصريحات سابقة، قال رئيس مجلس الإدارة، المدير العام للأناضول شنول قازانجي، إن الوكالة "أخذت على عاتقها، منذ تأسيسها، مهمة قيادة الإعلام الاستراتيجي للكفاح الوطني، وها هي تدخل عامها المئة كوكالة أنباء عالمية".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.