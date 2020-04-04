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قال المتحدث الرسمي لإمارة منطقة المدينة المنورة: إن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من تسجيلات صوتية ومقاطع مرئية منسوبة للأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، غير صحيحة، مطالباً الجميع بأهمية تحرى الدقة والموضوعية فيما يتم تناقله في وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي شهدت تداول مقطع تسجيل منسوب للأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة؛ وهو الأمر الذي نفاه متحدث الإمارة.
كانت هذه تفاصيل خبر إمارة المدينة تؤكد .. التسجيلات الصوتية للفيصل غير صحيحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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