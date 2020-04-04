مملكة الإنسانية في السراء والضراء ، الأهم لديها الإنسان أن يعيش في أمن وأمان وعيش رغيد ، قبل الأزمة الإنسان السعودي يعيش رخاء وسعادة ، ووقت الأزمة لم يتغير شيء بل زاد الاهتمام من مملكة الإنسانية بقيادة سلمان الحزم ومحمد الرؤية والعزم ، اللهم لك الحمد والشكر على النعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى في مملكة الإنسانية ، كل ما عمل من تعليمات احترازية وعلى نطاق واسع ، هو من أجل سلامتكم ، بالتالي عليكم الالتزام كما يجب وينبغي ، بإذن الله تعالى ستعدي هذه الأزمة وتعود الحياة كما كانت وأكثر بإذن الله تعالى .
*وعي الشعب السعودي بشكل عام ساهم ويساهم في ترجمة جهود دولتنا الرشيدة إلى إيجابيات مفرحة وسعيدة ، وأما أولئك القلة النشاز الذين لا يلتزموا بالتعليمات فسينالوا عقابهم كي يهتدوا إلى الطريق السليم المفيد لهم ولوطنهم بمشيئة الله عز وجل .
*أزمة كورونا كشفت دول متقدمة ، لم تملك أدنى الدرجات من الإنسانية ، تخلت عن مواطنيها في لحظات الشدة ، تركتهم يعانون الأمرين ، وما خفي كان أعظم ، لذا أي مواطن سعودي وفي يفخر ويفاخر بأنه سعودي ومن أرض الحرمين الشريفين ، اللهم لك الحمد والشكر .
*أيها المواطن السعودي الأبي الوفي واصل التزامك بالتعليمات بكل انضباط وجدية ، وأنت أخي المقيم كن في مستوى المسؤولية ، بإذن الله تعالى ، ستنجلي الغمة ويرفع الله تعالى البلاء والوباء ويدل الشفاء إنه على كل شيء قدير .
*ارفع رأسك أنت سعودي
طيبك جاوز كل حدودي
سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم
مملكة الإنسانية
كانت هذه تفاصيل خبر مملكة الإنسانية .. في السراء والضراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.