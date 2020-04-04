مملكة الإنسانية في السراء والضراء ، الأهم لديها الإنسان أن يعيش في أمن وأمان وعيش رغيد ، قبل الأزمة الإنسان السعودي يعيش رخاء وسعادة ، ووقت الأزمة لم يتغير شيء بل زاد الاهتمام من مملكة الإنسانية بقيادة سلمان الحزم ومحمد الرؤية والعزم ، اللهم لك الحمد والشكر على النعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى في مملكة الإنسانية ، كل ما عمل من تعليمات احترازية وعلى نطاق واسع ، هو من أجل سلامتكم ، بالتالي عليكم الالتزام كما يجب وينبغي ، بإذن الله تعالى ستعدي هذه الأزمة وتعود الحياة كما كانت وأكثر بإذن الله تعالى .

*وعي الشعب السعودي بشكل عام ساهم ويساهم في ترجمة جهود دولتنا الرشيدة إلى إيجابيات مفرحة وسعيدة ، وأما أولئك القلة النشاز الذين لا يلتزموا بالتعليمات فسينالوا عقابهم كي يهتدوا إلى الطريق السليم المفيد لهم ولوطنهم بمشيئة الله عز وجل .

*أزمة كورونا كشفت دول متقدمة ، لم تملك أدنى الدرجات من الإنسانية ، تخلت عن مواطنيها في لحظات الشدة ، تركتهم يعانون الأمرين ، وما خفي كان أعظم ، لذا أي مواطن سعودي وفي يفخر ويفاخر بأنه سعودي ومن أرض الحرمين الشريفين ، اللهم لك الحمد والشكر .

*أيها المواطن السعودي الأبي الوفي واصل التزامك بالتعليمات بكل انضباط وجدية ، وأنت أخي المقيم كن في مستوى المسؤولية ، بإذن الله تعالى ، ستنجلي الغمة ويرفع الله تعالى البلاء والوباء ويدل الشفاء إنه على كل شيء قدير .

*ارفع رأسك أنت سعودي

طيبك جاوز كل حدودي

سبحان الله وبحمده

سبحان الله العظيم

مملكة الإنسانية