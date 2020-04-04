شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السودانية : 151 حالة اشتباه بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة السودانية، إن التقارير الوبائية، أشارت إلى أن حالات الإشتباه بالإصابة بفيروس كورونا فى مراكز العزل بالسودان، بلغت 151 حالة اشتباه.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، فى بيان اليوم السبت، أن جملة الإصابات بالفيروس، بلغت 10 حالات، بينها حالتا وفاة.

وأكدت اللجنة الفنية لمجابهة الأوبئة بوزارة الصحة السودانية، أنه لم تُسجل إصابات جديدة بعد الحالتين اللتين تم إعلانهما أمس.