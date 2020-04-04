شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى يشيد بالأمن الوقائى لحماية المواطنين من انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم السبت ، بالجهود التى تبذلها الأجهزة الأمنية، من ضمنها جهاز الأمن الوقائى وكافة العاملين فى الميدان من أجل حماية أمن وصحة المواطنين من انتشار فيروس كورونا.
وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية وفا، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفى أجراه الرئيس الفلسطينى مع مدير عام جهاز الأمن الوقائى اللواء زياد هب الريح.
وأطلع اللواء هب الريح، الرئيس الفلسطيني، على الجهود التى يقوم بها جهاز الأمن الوقائى لحماية المواطنين من انتشار وباء كورونا.
وثمن اهتمام الرئيس الفلسطينى الدائم ومتابعته لسير العمل فى كافة محافظات الوطن، مؤكداً الجاهزية واستمرار العمل الأمنى وفقا لخطة الطوارئ المعلن عنها وتنفيذا للتعليمات الصادرة عن القيادة السياسية.
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