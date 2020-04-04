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هذا الموضوع صورة تكشف عن التصميم المتوقع لصندوق تغليف وحدة التحكم في الألعاب PlayStation 5 ظهر على التقنية بلا حدود.
كشفت أحدث الصور عن نموذج لصندوق تغليف وحدة التحكم في الألعاب المرتقبة PlayStation 5، الذي صمم من LetsGoDigital عبر المصمم الإيطالي Giuseppe Spinelli.
تشير أحدث التوقعات إلى أن شركة سوني ستؤجل الإعلان عن وحدة التحكم في الألعاب الجديدة PlayStation 5 كنتيجة لتداعيات إنتشار فيروس كورونا، إلا أن موقع LetsGoDigital نشر صور توضح التصميم المتوقع لصندوق التغليف.
تتوالى التسريبات حول وحدة التحكم في الألعاب القادمة من سوني PlayStation 5، حيث تسلط أحدث التسريبات اليوم الضوء على تصميم صندوق التغليف المتوقع لمنصة الألعاب.
ويظهر صندوق تعليف منصة PlayStation 5 بعلامة 8K HDR في الزاوية العلوية إلى يمين صندوق التغليف، كما نشر Snoreyn مقطع فيديو يوضح تصميم DualShock 5.
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أيضاً تظهر وحدة التحكم في الألعاب PlayStation 5 بتصميم بشكل حرف V، وهو التصميم النهائي المتوقع لمنصة الألعاب القادمة وفقاً للتسريبات التي نشرت حتى الآن.
المصدر
هذا الموضوع صورة تكشف عن التصميم المتوقع لصندوق تغليف وحدة التحكم في الألعاب PlayStation 5 ظهر على التقنية بلا حدود.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.