شكرا لقرائتكم خبر عن الوطن البحرينية: مملكة البحرين الثانية عالمياً في نسب التعافي من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ووفقاً للاحصائية التي تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر منصة Worldmeter، فإن البحرين تصنف بذلك الأولى عربياً من إجمالي عدد الحالات المتعافاه، في حين جاءت الكويت في المرتبة الرابعة بنسبة شفاء قدرها 25%.

وتأتي الأرقام التي استندت عليها الاحصائية وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن حكومة كل دولة من دول العالم، حيث تعنى المنصة العالمية بتوفير آخر الإحصائيات العالمية وتحديثها بشكل مستمر لعدد الإصابات حول العالم إلى جانب حالات التعافي والوفاة من الفيروس، حيث يتم تشغيل منصة Worldometer من قبل فريق دولي من المطورين والباحثين والمتطوعين بهدف جعل الإحصاءات العالمية متاحة في شكل مثير للتفكير وملائم للوقت لجمهور واسع في جميع أنحاء العالم، وتم نشرها من قبل شركة وسائط رقمية مستقلة مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية ويتم استخدام الاحصائيات المذكورة من قبل أعرق الجامعات في العالم للاستناد عليها في الأبحاث والمشاريع التطويرية.

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وكانت أصدرت هيئة شئون الطيران المدنى بوزارة المواصلات والاتصالات بالبحرين تعميما يفيد بالسماح للمسافرين العابرين والمحولين من جميع الجنسيات استخدام مطار البحرين الدولى اعتبارا من مساء اليوم الموافق 3 ابريل 2020م.

وذكر التعميم بأن دخول المسافرين لمملكة البحرين سيظل مقتصرا على المواطنين البحرينيين والمقيمين بالمملكة والمسافرين الحاملين لرسالة الإذن المسبق للدخول.

وأعلنت دولة البحرين عن وصول الإصابات إلى 241 إصابة مؤكدة ، قادمة من إيران.