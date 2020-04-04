شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تقر إجراءات استثنائية لتسهيل استيراد التجهيزات الطبية لمكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المديرية العامة للجمارك الجزائرية عن إجراءات استثنائية لتسهيل وتسريع عمليات استيراد المنتجات ذات الصلة بالسياسة الوطنية لمكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وذكر بيان للجمارك الجزائرية اليوم السبت، أن هذه المنتجات تتمثل في المنتجات الصحية والمعدات والتجهيزات الطبية والمواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، ورفعها فور

وصولها بمجرد تقديم تعهد بإتمام الإجراءات الجمركية لاحقا.

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وأضاف البيان "أنه في إطار المجهودات الرامية للتصدي ومكافحة انتشار وباء (كورونا)، وتدعيما لجملة الإجراءات التسهيلية سارية المفعول، تنهي المديرية العامة للجمارك إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين والوكلاء المعتمدين لدى الجمارك وكل مهنيي القطاع، عن دخول حيز التنفيذ إجراءات استثنائية تهدف إلى تسهيل وتسريع استيراد البضائع ورفعها فور وصولها بمجرد تقديم تعهد بإتمام الإجراءات الجمركية لاحقا".

وأكد البيان أن إدارة الجمارك مستعدة بكافة موظفيها وأجهزتها لدعم رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين والتنسيق مع مختلف المصالح المعنية لإنجاح هذه الإجراءات الاستثنائية.