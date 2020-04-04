كورونا.. ارتفاع إجمالي الضحايا في السعودية والمغرب

الرياض، الرباط / الخليج 365

سجلت السعودية والمغرب، السبت، ضحايا جددا بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في الأولى إلى ألفين و179 بينهم 29 وفاة، وفي الثانية إلى 858 إصابة.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع وفيات كورونا إلى 29، إثر تسجيل 4 حالات جديدة.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، قال المتحدث باسم الوزارة محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي، إنه تم تسجيل 140 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى ألفين و179، بينهم 29 وفاة، و420 حالة تعافٍ.

وفي وقت سابق السبت، قررت وزارة الداخلية إغلاق 7 أحياء بمدينة جدة، بشكل كامل، كإجراء احترازي لمنع تفشي الفيروس.

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وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد مصابين الفيروس إلى 858، بعد تسجيل 14 حالة جديدة.

وأضاف الموقع الرسمي الخاص بكورونا في المغرب (تابع لوزارة الصحة)، أن "عدد المتعافين من المرض ارتفع إلى 62، بعد تماثل 3 حالات جديدة للشفاء".

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق، ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 50، إثر تسجيل حالتين جديدتين.

وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و133 ألفا، توفي منهم أكثر من 60 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".

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