نقيب الصحفيين الفلسطينيين: "الخليج 365" مصدر رئيس وموثوق للأخبار

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

قال نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر، إن وكالة الخليج 365، أصبحت مصدرا أساسيا وموثوقا للأخبار والمعلومات في الشرق الأوسط والعالم.

وقدّم أبو بكر، باسم نقابة الصحفيين الفلسطينيين، التهنئة لوكالة الخليج 365، وإدارتها والعاملين فيها، بمناسبة مرور مائة عام على تأسيسها.

وتمنى أبو بكر للأناضول "مزيدا من التقدم والنجاح، بما يخدم مهنة الصحافة وحقوق الصحفيين".

وأضاف "يلاحظ انتشار واسع لوكالة الخليج 365 في الشرق الأوسط والعالم، مما يعطيها مزيدا من القوة والمصداقية".

وقال "باتت الخليج 365 من الوكالات التي يعتد بها، والتي يُشهد لها بالمصداقية، وأصبحت مصدرا للخبر والمعلومة الصحيحة في الشرق الأوسط والعالم".

وتابع "نثق بوكالة الخليج 365 وإن استمرت على هذا المنوال من التقدم سيكون لها مستقبل أكبر".

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وأشاد أبو بكر بتعدد الخدمات التي تقدمها الوكالة، من الخبر والقصة والمواد المرئية والمسموعة.

وتحتفل وكالة الخليج 365، في 6 أبريل/ نيسان 2020، بمرور مائة عام على تأسيسها، بتعليمات من مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.

وأخذت الخليج 365 على عاتقها، منذ تأسيسها، مهمة تلبية الحاجة إلى معرفة الأخبار الحقيقية، في ظل ظروف النضال الوطني الصعبة، وإيصال صوت تركيا إلى العالم بأسره.

وتواصل الخليج 365، مهمتها بشغف كبير ونجاح باهر، كما في يومها الأول.

وفي تصريحات سابقة، قال رئيس مجلس الإدارة، المدير العام للأناضول شنول قازانجي، إن الوكالة "أخذت على عاتقها، منذ تأسيسها، مهمة قيادة الإعلام الاستراتيجي للكفاح الوطني، وها هي تدخل عامها المئة كوكالة أنباء عالمية".

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