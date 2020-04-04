كورونا.. مصر تمنع موائد الإفطار الجماعي في رمضان

إسطنبول / الخليج 365
أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، السبت، أنها لن تسمح بإقامة موائد إفطار جماعية في رمضان المقبل، على خلفية تفشي فيروس كورونا في البلاد.
وطالبت في بيان "الجهات التي كانت تقيم موائد إفطار في شهر رمضان، أن تبادر بإخراج ذلك نقدا أو سلعا غذائية للفقراء والمحتاجين قبل دخول الشهر".
والجمعة، أعلنت وزارة الصحة المصرية، ارتفاع إصابات كورونا في البلاد إلى 985 بينهم 66 وفاة.
واتخذت السلطات المصرية عدة إجراءات احترازية لمنع تفشي وباء كورونا، منها تعليق الدراسة وصلوات الجمعة والجماعة في المساجد، وفرض حظر تجول جزئي في عموم البلاد.
وإجمالاً تجاوز عدد المستخدمين الذين يعانون من كورونا حول العالم، مليون و133 ألف شخص، تُوفي منهم أكثر من 60 ألفا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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