كورونا.. السعودية تعزل 7 أحياء في مدينة جدة

إسطنبول/ الخليج 365

أعلنت السعودية، السبت، إغلاق 7 أحياء بمدينة جدة، بشكل كامل، كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنها "طبقت إجراءات صحية إضافية في عدد من أحياء محافظة جدة، ومنع الدخول والخروج منها والتجول فيها على مدار اليوم اعتبارًا من الساعة الثالثة من عصر اليوم وحتى إشعار آخر".

وأضافت أن الأحياء هي: "كيلو 14 شمال، كيلو 14 جنوب، المحجر، غليل، القريات، كيلو 13، بترومين".

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ولفت البيان إلى أنه "يسمح لسكان الأحياء المشار إليها، بالخروج لقضاء الاحتياجات الضرورية، مثل الرعاية الصحية والتموين".

وفرضت السلطات السعودية حجر تجول جزئي في عدة محافظات بينها محافظة جدة، من الساعة 3 عصراً، وحتى الساعة الـ6 صباحاً.

وحتى السبت، بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في السعودية 2179، بينهم 29 وفاة.

وإجمالاً تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا، حول العالم مليون و133 ألفا، تُوفي منهم أكثر من 60 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".

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