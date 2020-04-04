فلسطين.. النخالة يبحث مع عباس جهود مكافحة "كورونا"

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365
بحث الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، السبت، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، جهود مواجهة فيروس كورونا.
جاء ذلك خلال اتصال أجراه النخالة، بحسب بيان صدر عن "الجهاد الإسلامي"، وتلقّت "الخليج 365" نسخة منه.
وبحسب البيان، أكد النخالة على ضرورة "توحيد الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين جميعا".
وفاقم انتشار فيروس كورونا، في الأراضي الفلسطينية، من الأزمة الاقتصادية؛ حيث تواجه الحكومة تراجعا حادا في الإيرادات المالية، ناتجة عن إجراءات اتخذتها لمنع تفشي الفيروس محليا.
وحتى صباح السبت، وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية 205 إصابات، بينها 12 في غزة بحسب بيانات رسمية.
وإجمالاً بلغ عدد المصابين بالفيروس حول العالم، حتى صباح السبت، مليون و117 ألفا و942 شخصاً، والوفيات 59 ألفا و201 حالة، فيما تعافى حوالي 228 ألفا.
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