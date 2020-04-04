فلسطين: المستوطنات "بؤر" ناقلة لوباء كورونا إلى الضفة

رام الله/ لبابة ذوقان/ الخليج 365



قالت منظمة التحرير الفلسطينية، السبت، إن المستوطنات الإسرائيلية تحولت إلى بؤر ناقلة لوباء كورونا إلى المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية.



جاء ذلك في تقرير نشره "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان" التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، اطلعت عليه الخليج 365.

وذكر المكتب في التقرير أن "الحكومة الفلسطينية، دعت إلى اتخاذ الاحتياطات الوقائية الضرورية، وطالبت العمال الفلسطينيين بالتوقف عن العمل في المشاريع الإسرائيلية بالمستوطنات".

وخلال الأيام الماضية، سُجلت عشرات الإصابات بالفيروس لعمال فلسطينيين يعلمون داخل مصنع في مستوطنة "عطروت"، ومخالطين لهم.

وتابع التقرير أن هذا "يعد نذير خطر يتطلب من الجميع مضاعفة الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية بشأنه".

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ولفت إلى أن "هناك مستوى عال من الخطورة بفعل احتمال عودة عشرات آلاف العمال الفلسطينيين من إسرائيل والمستوطنات خلال الفترة القادمة، بسبب قرب بدء عيد الفصح اليهودي".

وكانت الحكومة الفلسطينية قد دعت العمال العاملين في المستوطنات المقامة بالضفة الغربية ومن يعملون داخل إسرائيل بالعودة لبيوتهم وحجر أنفسهم لأربعة عشر يوما، منعا لنقل الفيروس.



وسجلت إسرائيل حتى صباح السبت، 7589 إصابة بفيروس كورونا، بينها 42 حالة وفاة.



في حين سجلت فلسطين 205 إصابات بالفيروس، بينها وفاة واحدة.

وحتّى ظهر السبت، تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا، حول العالم مليون و132 ألفا، تُوفي منهم أكثر من 60 ألفا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.