الكويت تسجل أول وفاة بكورونا والإصابات ترتفع إلى 479

الكويت/ الخليج 365
أعلنت الكويت، السبت، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، وارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 479.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (كونا)، قال المتحدث باسم وزارة الصحة عبد الله السند، إنه خلال الـ24 ساعة الماضية، تم تسجيل حالة وفاة لمقيم من الجنسية الهندية يبلغ 46 عاما، مصاب بفيروس كورونا.
وذكر السند، أنه تم أيضا تسجيل 62 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع حصيلة الحالات المصابة إلى 479 بينهم وفاة واحدة، و93 حالة تعافي.
وحتّى ظهر السبت، تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا، حول العالم مليون و132 ألفا، تُوفي منهم أكثر من 60 ألفا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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