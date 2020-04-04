تلقى لاعب الهلال السعودي جيوفينكو رسالة مؤثرة من نجله الذي يقيم في إيطاليا، حيث نشر اللاعب رسالته على موقع ”إنستغرام“، وجاء فيها: ”أبي العزيز، أفضل يوم بالنسبة إلي هو اليوم الذي أقضيه معك، أحب ممارسة كرة القدم معك، وأن أقضي أيام الإجازة معك ونأكل سويا، أحبك“.
وذكرت صحيفة ”الشرق الأوسط“، إن جيوفينكو يتجه للبحث عن فرصة أخرى للاحتراف الموسم المقبل خارج نادي الهلال، وأبدى اللاعب رغبته في أن يعود للعب في الدوري الكندي، ويخوض هناك موسما احترافيا قبل العودة لإيطاليا واختتام مشواره الكروي في بلاده.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة قد تعجل في رحيل #جوفينكو عن #الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.