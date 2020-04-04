رسالة قد تعجل في رحيل #جوفينكو عن #الهلال

تلقى لاعب الهلال السعودي جيوفينكو رسالة مؤثرة من نجله الذي يقيم في إيطاليا، حيث نشر اللاعب رسالته على موقع ”إنستغرام“، وجاء فيها: ”أبي العزيز، أفضل يوم بالنسبة إلي هو اليوم الذي أقضيه معك، أحب ممارسة كرة القدم معك، وأن أقضي أيام الإجازة معك ونأكل سويا، أحبك“.

وذكرت صحيفة ”الشرق الأوسط“، إن جيوفينكو يتجه للبحث عن فرصة أخرى للاحتراف الموسم المقبل خارج نادي الهلال، وأبدى اللاعب رغبته في أن يعود للعب في الدوري الكندي، ويخوض هناك موسما احترافيا قبل العودة لإيطاليا واختتام مشواره الكروي في بلاده.