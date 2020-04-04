الصحة .. تسجيل 4 وفيات و140 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 04 أبريل 2020، عن تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”.

وأضاف متحدث “الصحة” الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس “كورونا” أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 2179 حالة حتى الآن.

وكشف العبدالعالي عن ارتفاع عدد حالات التعافي إلى 420 حالة، بعد تسجيل 69 حالة تعافي جديدة ولله الحمد، فيما بين أن إجمالي عدد حالات الوفاة وصل إلى 29 حالة.

وكشف متحدث الوزارة في الإيجاز اليومي عن 4 وفيات جديدة احداها لمواطنة بالمدنية المنورة و 3 مقيمين ليصبح اجمالي الوفيات 29 كما اعلن عن تسجيل 69 متعافي ليصل إجمالي المتعافين 420 .