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مصر تعلن بدء تشغيل الربط الكهربائي مع السودان

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مصر تعلن بدء تشغيل الربط الكهربائي مع السودان

أعلنت مصر، يوم السبت، عن بدء التشغيل الفعلي لخط الربط الكهربائي بين مصر والسودان، وذلك تلبية لرغبة الجانب السوداني.

وأشار بيان رسمي مصري إلى دخول المرحلة الأولى من الربط حيز التنفيذ الفعلي، لإمداد الجانب السوداني بقدرات على مدار الساعة تصل إلى 70 ميغا وات، لحين استكمال تركيب بعض الأجهزة اللازمة بمحطات الجانب السوداني، وبإنهاء هذه الأعمال تأتي المرحلة الثانية من الربط، لإمداد السودان بقدرة تصل إلى 300 ميغا وات.

وقالت وزارة الطاقة السودانية في بيان إن الربط الكهربائي المصري بدأ عمليا الجمعة (3 أبريل) في تغذية الشبكة القومية وتغذية المناطق الواقعة شمال السودان، وذلك في إطار السعي الحثيث لتطوير الإمداد الكهربائي.

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ويضم خط الربط 300 برج على الأراضي المصرية، وتبلغ التكلفة الاستثمارية المتوقعة لمشروع الربط الكهربائي مع السودان نحو 56 مليون دولار.

وقد تم الانتهاء من أعمال إنشاء الخط الكهربائي لربط البلدين في أبريل 2019، ويبلغ طوله بالجانب المصري حوالى 100 كم، وبالجانب السوداني حوالى 70 كم.

 

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