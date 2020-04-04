الكويت تسير رحلة إلى الفلبين لنقل 300 راكب من مخالفي الإقامة

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم، تسيير رحلة من مطار الكويت الدولي إلى الفلبين وعلى متنها 300 راكب من مخالفي قانون الاقامة.
وقالت "الطيران المدني" الكويتية، في بيان صحفي، إن هذه الرحلة جرى تسييرها على طائرة شركة الخطوط الجوية الكويتية؛ ضمن خطة تسهيل مغادرة مخالفي الإقامة الكويت إلى بلدانهم، دون تحمل غرامات أو تذاكر السفر.
ومن جهة أخرى، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم، تسييرها رحلة من مطار الكويت الدولي إلى مدينة إسطنبول التركية وعلى متنها 342 راكبًا من المقيمين الراغبين في مغادرة الكويت إلى بلدانهم.
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