على خطى حياة الفهد.. نائبة كويتية تشن هجوما على الوافدين: رحلوهم!

دبي - بواسطة محمد فارس شنت النائبة الكويتية صفاء الهاشم هجمة جديدة على الوافدين في بلادها مطالبة بترحيلهم، على خطى مواطنتها الممثلة حياة الفهد، التي طالبت قبل أيام برمي الوافدين في الصحراء بسبب تفشي فايروس كورونا، وكتبت الهاشم عبر صفحتها الرسمية في «فيسبوك» اليوم: «بعد أن وصلت الإصابات في كورونا لهذا العدد الكبير والتقصي الوبائي بازدياد، فإن على الحكومة الدفع بقرار عاجل ومن دون تردد بترحيل كل الوافدين الذين لا يعملون ويعتبرون عمالة هامشية». الأوضاع في زمن كورونا من dw.com انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي الأزمة على الحدود اليونانية.. كيف يراها الأوروبيون؟ الأزمة على الحدود اليونانية.. كيف يراها الأوروبيون؟ dw.com

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مؤتمر ميونخ الدولي للأمن يختتم أعمالَه وتأكيد على حظر بيع الأسلحة للفرقاء النزاع الليبيين مؤتمر ميونخ الدولي للأمن يختتم أعمالَه وتأكيد على حظر بيع الأسلحة للفرقاء النزاع الليبيين dw.com 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO تخطي الإعلان الأوضاع في زمن كورونا dw.com مشاركة مشاركة Advertisements تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي يأتي ذلك بعد يومين من تصريحات الفهد في مداخلة هاتفية على قناة «ايه تي» الكويتية، إذ قالت: «إذا كانت دولهم لا تريدهم، فلماذا الكويت تتكفل بهم»، لافتة إلى أن مستشفيات بلادها مزدحمة بالمرضى الكويتيين وبلادهم أولى بهم. بالصور: فيروس كورونا يجتاح العالم



من Microsoft News وتابعت: أنا لست ضد الإنسانية، ولكن «ملينا»، ويوجد قانون دولي ينص على أن كل شخص يعود إلى بلده في الأزمات، وأنه يجب رميهم خارجا ولو اضطر الأمر رميهم في الصحراء: «اقطهم في البر». وهو ما قابله أحد المحامين المصريين برفع دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، لمنع حياة الفهد من دخول مصر. وحتى كتابة هذا الخبر، لم تعلق الحكومة المصرية رسميا على ما حدث، بينما طالبت الإعلامية الكويتية فجر السعيد النائبين صفاء الهاشم ومحمد المطير بالاعتذار للشعب المصري بعد عدم تسجيل إصابات بين مغتربيه العاملين في الكويت. وسلطت السعيد الضوء على خبر نشرته قناة «الرأي» الكويتية، تقول فيه إنه تم تسجيل إصابة 25 شخصا من جنسيات مختلفة، وأضافت القناة: المصريون براءة من الشائعات. وعلقت السعيد على الخبر: «عظيمة يا مصر، يا أرض النعم، يا مهد الحضارة، يا بحر الكـرم. . النائب محمد المطير. . والنائب صفاء الهاشم هل تسمعون. . يا من نشرتم بتصريحاتكم وإصراركم على معلومات مغلوطة مضللة للفتنة بين الشعبين. . اعتذروا ليغفر الله لكم».

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كانت هذه تفاصيل خبر على خطى حياة الفهد.. نائبة كويتية تشن هجوما على الوافدين: رحلوهم! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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