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على خطى حياة الفهد.. نائبة كويتية تشن هجوما على الوافدين: رحلوهم!

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دبي - بواسطة محمد فارس شنت النائبة الكويتية صفاء الهاشم هجمة جديدة على الوافدين في بلادها مطالبة بترحيلهم، على خطى مواطنتها الممثلة حياة الفهد، التي طالبت قبل أيام برمي الوافدين في الصحراء بسبب تفشي فايروس ، وكتبت الهاشم عبر صفحتها الرسمية في «فيسبوك» اليوم: «بعد أن وصلت الإصابات في كورونا لهذا العدد الكبير والتقصي الوبائي بازدياد، فإن على الحكومة الدفع بقرار عاجل ومن دون تردد بترحيل كل الوافدين الذين لا يعملون ويعتبرون عمالة هامشية».

الأوضاع في زمن كورونا من dw.com

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يأتي ذلك بعد يومين من تصريحات الفهد في مداخلة هاتفية على قناة «ايه تي» الكويتية، إذ قالت: «إذا كانت دولهم لا تريدهم، فلماذا الكويت تتكفل بهم»، لافتة إلى أن مستشفيات بلادها مزدحمة بالمرضى الكويتيين وبلادهم أولى بهم.

بالصور: فيروس كورونا يجتاح العالم

من Microsoft News

A volunteer from Indonesia's Red Cross sprays disinfectant at the corridor of a school closed amid the spread of coronavirus (COVID-19) in Jakarta, Indonesia, March 16, 2020. REUTERS/Willy Kurniawan

وتابعت: أنا لست ضد الإنسانية، ولكن «ملينا»، ويوجد قانون دولي ينص على أن كل شخص يعود إلى بلده في الأزمات، وأنه يجب رميهم خارجا ولو اضطر الأمر رميهم في الصحراء: «اقطهم في البر».

وهو ما قابله أحد المحامين المصريين برفع دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، لمنع حياة الفهد من دخول مصر.

وحتى كتابة هذا الخبر، لم تعلق الحكومة المصرية رسميا على ما حدث، بينما طالبت الإعلامية الكويتية فجر السعيد النائبين صفاء الهاشم ومحمد المطير بالاعتذار للشعب المصري بعد عدم تسجيل إصابات بين مغتربيه العاملين في الكويت.

وسلطت السعيد الضوء على خبر نشرته قناة «الرأي» الكويتية، تقول فيه إنه تم تسجيل إصابة 25 شخصا من جنسيات مختلفة، وأضافت القناة: المصريون براءة من الشائعات.

وعلقت السعيد على الخبر: «عظيمة يا مصر، يا أرض النعم، يا مهد الحضارة، يا بحر الكـرم.

.

النائب محمد المطير.

.

والنائب صفاء الهاشم هل تسمعون.

.

يا من نشرتم بتصريحاتكم وإصراركم على معلومات مغلوطة مضللة للفتنة بين الشعبين.

.

اعتذروا ليغفر الله لكم».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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