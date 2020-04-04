تحركات عسكرية أمريكية في ست محافظات عراقية

دبي - بواسطة محمد فارس بغداد:«الخليج»، وكالات

كشف مصدر أمني عراقي، أمس الأربعاء، عن تحركات عسكرية أمريكية في 6 محافظات في البلاد، وحذر من استهداف مواقع لميليشيات الحشد الشعبي في تلك المناطق، فيما أطلقت قوات عراقية مشتركة عملية أمنية لملاحقة وتطهير عدد من المناطق في محافظة ديالى من خلايا تنظيم «داعش» الإرهابي.

وقال المصدر الأمني إن «مسؤولين أمريكيين أبلغوا قيادة العمليات منذ 25 مارس/‏ آذار الماضي الماضي، بأنهم ملزمون باتخاذ إجراءات ضد مصادر تهديد حياة الجنود والرعايا الأمريكيين في العراق، واتهموا فصائل مسلحة بأنها وراء استهداف القواعد والمصالح الأمريكية بشن هجمات صاروخية ضدهم». وأضاف أن «المسؤولين الأمريكيين اعتبروا عجز الحكومة عن الكشف عن مضمون تحقيقها بشأن استهداف معسكر التاجي يوم 11 مارس/‏ آذار، دليلاً على عدم استطاعة الدولة فرض سيطرتها أو امتلاك قرارها»، مشيراً إلى أن «الأمريكيين ركزوا في طلعاتهم الجوية خلال الأيام الأخيرة على مناطق جنوب كركوك، وشرق صلاح الدين، وديالى، وغرب الأنبار، وشمال بابل، وغرب كربلاء، أي على المناطق التي تنتشر فيها معسكرات رئيسية لفصائل الحشد الشعبي». وحذر المصدر من «نوايا أمريكية باستهداف معسكرات الحشد في تلك المناطق».

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فيديو مقدم من Sky News Arabia

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من جانبه، نصح نائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، أصحاب القرار في العراق، بأخذ زمام المبادرة من أجل تجنيب الشعب العراقي الويلات المترتبة على قرار المواجهة الأمريكية الإيرانية، المزمع تنفيذه على الأراضي العراقية. وقال الأعرجي في تغريدة له على موقع «تويتر»، إن «كان قرار المواجهة الأمريكية الإيرانية المزمع تنفيذه على الأراضي العراقية ليس عراقياً، فليكن قرار التهدئة عراقياً، وهو لا يكون كذلك، إن لم تأخذ الدولة زمام المبادرة لتقي شعبها الويلات المترتبة على ذلك القرار».

وفي شأن آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس الأربعاء، انطلاق عملية مداهمة وتفتيش 15 قرية ومنطقة في محافظة ديالى، مشيرة إلى أن العملية تهدف إلى فرض الأمن والاستقرار في تلك المناطق. وقالت الخلية في بيان، إن «قوات عراقية مشتركة، باشرت، صباح أمس الأربعاء، بتنفيذ واجب مداهمة وتفتيش القرى والمناطق (خمسة جسور، العالي، الطنيرة، بساتين الصيداوي، الاسيود، المعدان، سنسل، الخيلانية، عرب حمادة، ملا علوان، جميل الحسون، نجم العبد الله، الدواليب، البوجايد، منصورية الجبل، والبساتين المحيطة بها)». وأضافت أن العملية تهدف إلى «إلقاء القبض على بقايا عناصر الإرهاب وتدمير قدراتهم المتبقية وفرض الأمن والاستقرار فيها».