دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Razer تطلق تحديث Blade 15 بالجيل العاشر من معالجات إنتل وسعر يبدأ من 1600 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلقت شركة Razer تحديث جديد لأجهزة Blade 15 المخصصة للألعاب، مع الجيل العاشر من معالجات إنتل Core i7، وكرت شاشة GeForce RTX Super من Nvidia، كما أعادت تصميم لوحة المفاتيح مع سعر يبدأ من 1600 دولار تقريباً قي الإصدار الرئيسي.

تنضم Razer للشركات المصنعة لأجهزة الحاسب المخصصة للألعاب بالإصدارات الجديد من سلسلة أجهزة Blade 15، حيث تضم الإصدارات الجديدة ترقية في المعالجات، وكرت الشاشة، وأيضاً تصميم جديد للوحة المفاتيح.

يضم جهاز Blade 15 المخصص للألعاب معالج إنتل Core i7 من سلسلة معالجات H، مع كرت الشاشة Nvidia GeForce RTX Super، حيث ينطلق الإصدارين Blade 15 وBlade 15 Advanced خلال شهر مايو بسعر يبدأ من 1600 دولار تقريباً للنموذج الرئيسي من جهاز Blade 15، وسعر يبدأ من 2600 دولار لإصدار Blade 15 Advanced.

وينطلق Blade 15 برقاقة معالج Core i7-10750H بعدد 6 من الأنوية مع 12 thread، وسرعة 5.0GHz، كما يأتي النموذج الرئيسي بكرة الشاشة GeForce GTX 1660 Ti من Nvidia، مع نماذج أعلى بكرت الشاشة RTX 2060 Max-Q أو 2070 Max-Q.

بينما ينطلق إصدار Blade 15 Advanced بمعالج إنتل Core i7-10875H ثماني الأنوية و16 thread مع سرعة 5.1GHz، كما تتوفر نماذج بكرت شاشة RTX 2070 Super Max-Q أو RTX 2080 Super Max-Q.

Advertisements

كما يختلف Blade 15 Advanced في الشاشة حيث يأتي نموذج بميزة خاصية اللمس في شاشة 4K OLED أو بدون خاصية اللمس في نموذج مميز بجودة عرض Full HD ومعدل تحديث يصل إلى 300 Hz، ويأتي هذا الإصدار بقدرة بطارية 80Wh.

بينما ينطلق الإصدار الرئيسي Blade 15 بجودة عرض Full HD في الشاشة بمعدل تحديث 144 Hz، أو نموذج يضم شاشة 4K OLED، كما يضم Blade 15 بطارية بقدرة 65Wh.

يتميز النموذج الأعلى من جهاز Blade 15 Advanced بإضاءة RGB في المفاتيح، كما يدعم وظيفة Windows Hello، ويضم كاميرة IR webcam، بينما ينطلق الإصدارين بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، تدعم الترقية إلى 64 جيجا بايت رام.

المصدر

هذا الموضوع Razer تطلق تحديث Blade 15 بالجيل العاشر من معالجات إنتل وسعر يبدأ من 1600 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.