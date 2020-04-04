طيران الخليج تعلن عودة رحلات الترانزيت للركاب عبر مطار البحرين

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صورة أرشيفية لطيران الخليج أعلنت شركة طيران الخليج البحرينية ومقرها المنامة يوم السبت عودة رحلات الترانزيت للركاب عبر مطار البحرين الدولي لكنها ذكرت أن دخول البلاد يقتصر على المواطنين والمقيمين في فترة تفشي فيروس كورونا. وقالت الشركة على تويتر ”امتثالا للوائح الجديدة الصادرة عن شؤون الطيران المدني البحرينية، نرحب بالركاب العابرين من خلال مطار البحرين الدولي. لا يزال الوصول إلى البحرين مقصورا على المواطنين والمقيمين“.

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