شركة "تسلا" تحقق ارتفاعا كبيرا في مبيعات سياراتها الكهربائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا إنها حققت مبيعات قياسية خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقا للعين.



وذكر موقع "إنسايد إي في" المختص بأخبار السيارات الكهربائية،أن هذا هو الربع الأول الأفضل في تاريخ الشركة، وفقا لبيانها الرسمي، على مستوى الإنتاج وعدد عمليات التسليم.

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وأوضح أن "تسلا" أعلنت في بيانها أنها أنتجت على مدار الربع الأول، 103 آلاف سيارة، وقامت بتسليم 88 ألف سيارة لعملائها منذ بداية 2020.

ووصل العدد الإجمالي للنسخ المصنعة من طرازي موديل 3 وموديل Y إلى 87282 ألف سيارة، و76200 ألف عملية تسيلم لسيارات من هذه الموديلات، تم تسليمها للعملاء الذين سبق حجزهم لها.

ونجحت "تسلا" في مواصلة تسليم السيارات للعملاء بصورة طبيعية عبر تطبيقات إلكترونية، لتكسر حالة الركود التي أصابت المبيعات ومعدلات تسليم السيارات الجديدة من الشركات إلى العملاء، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ورغم أن "تسلا" أوقفت العمل في مصانعها مثل كل شركات السيارات في الولايات المتحدة منذ 23 مارس/آذار الماضي، فإنها واصلت تسليم السيارات الجديدة لأصحابها بفضل نماذج التوزيع الجديدة الخاصة بها إلكترونيا.