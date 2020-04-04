شركة أمريكية تقترب من إنتاج مصل لـ"كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة كنتاكي بيوبروسيسينج الأمريكية (Kentucky BioProcessing)، المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية والتابعة لشركة بريتش أمريكان توباكوBAT، عن تطوير مصل محتمل لفيروس كورونا "كوفيد-19"، وهي حاليا في مرحلة الاختبارات ما قبل السريرية.



وأوضحت الشركة وفقا "العين الإخبارية"، أنه إذا سارت الاختبارات على ما يرام، فإن فريق بريتش أمريكان توباكوBAT يأمل أنه مع الشركاء المناسبين والدعم من الهيئات الحكومية، يمكن تصنيع ما بين مليون و3 ملايين جرعة من اللقاح أسبوعيا، بدءا من شهر يونيو/حزيران.

وأوضحت الشركة أن المصل قيد التطوير، يستخدم تقنية نباتات التبغ سريعة النمو الخاصة بشركة بريتش أمريكان توباكو BAT والتي لها مزايا عديدة مقارنة بتكنولوجيا إنتاج الأمصال التقليدية.

وأشارت الشركة إلى أنه من المحتمل أن يكون أكثر أمانًا؛ نظرًا لأن نباتات التبغ لا يمكن أن تكون عائلاً لمسببات الأمراض البشرية، كما أنه أسرع في التأثير لأن عناصر اللقاح تتراكم في نباتات التبغ بسرعة أكبر بكثير - 6 أسابيع في نباتات التبغ مقابل عدة أشهر باستخدام الطرق التقليدية.

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وأوضحت أن تركيبة اللقاح التي تطورها شركة كنتاكي بيوبروسيسينج KBP مستقرة في درجة حرارة الغرفة، على عكس اللقاحات التقليدية التي غالبًا ما تتطلب التبريد، كما أن لدى المصل القدرة على تقديم استجابة مناعية فعّالة في جرعة واحدة.

وفي هذا السياق، قال الدكتور ديفيد أوريلي، مدير البحث العلمي بشركة بريتش أمريكان توباكو BAT: "نحن نتواصل مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ونتناقش بشأن الخطوات التالية.

وتابع: "نتواصل مع إدارة الصحة والرعاية الاجتماعية بالمملكة المتحدة البريطانية، وهيئة البحث والتطوير الطبي الأمريكية المتقدمة BARDA، لتقديم دعمنا وإمكانية توفير أبحاثنا بهدف محاولة التعجيل بتطوير لقاح فيروس كورونا Covid-19".

وأضاف الدكتور أوريلي: "أن تطوير اللقاح يمثل تحديا وهو معقد جدا، ولكننا نعتقد أننا حققنا تقدماً كبيراً مع منصة تكنولوجيا نباتات التبغ الخاصة بنا".

وأكد: "نحن على استعداد للعمل مع الحكومات وجميع المعنيين بالأمر للمساعدة في حربنا ضد فيروس كوروناCovid-19 . ونحن نؤيد تماماً مطالبات الأمم المتحدة من أجل نهج المجتمع ككل لمكافحة المشاكل العالمية".